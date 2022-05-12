МО РФ: в зданиях детской больницы и колледжа в Лисичанске оборудован опорный пункт ВСУ

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В зданиях детской больницы и колледжа в Лисичанске Луганской Народной Республики оборудован опорный пункт Вооруженных сил Украины. Об этом на брифинге сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев.

«В Лисичанске Луганской Народной Республики в зданиях детской больницы на улице 40 лет Победы и медицинского колледжа на улице Черновая оборудован опорный пункт ВСУ, а на прилегающей территории размещено тяжелое вооружение», - заявил представитель МО РФ.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении 5 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Согласно словам Игоря Конашенкова, уничтожено 10 реактивных снарядов РСЗО «Смерч» в районе Полевое Донецкой Народной Республики.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов