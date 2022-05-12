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Полянский: РФ запросила на пятницу заседание СБ ООН по военно-биологической деятельности США на Украине

Игнат Далакян
19:26 12.05.2022
Заседание запланировано 13 мая на 17:00 по московскому времени завтра.
Полянский: РФ запросила на пятницу заседание СБ ООН по военно-биологической деятельности США на Украине
© Фото: Mark Garten XinHua Globallookpress
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Российская Федерация запросила на 13 мая проведение заседания Совета Безопасности ООН по теме военных биологических программ американских лабораторий на Украине. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Мы запросили открытое заседание Совета Безопасности ООН, чтобы представить новые доказательства по военным биологическим программам, проводившимся в лабораториях США на Украине. Заседание запланировано на 10:00 по нью-йоркскому времени (17:00 мск) завтра, 13 мая», - передает ТАСС со ссылкой на соцсети Полянского.

Ранее заместитель постпреда КНР при Организации Объединенных Наций заявил, что антироссийские санкции не принесут мир на Украину. Согласно его заявлению, только спровоцируют разрастание продовольственного, финансового и топливного кризиса.

До этого Минобороны России обнародовало подтверждающие документы о работе биолабораторий на Украине. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов продемонстрировал доказательство распространения в Луганской Народной Республики фальшивых денег, которые были заражены штаммом туберкулеза.

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