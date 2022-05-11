Армия МО РФ обнародовало подтверждающие документы о работе биолабораторий на Украине В частности, в МО РФ продемонстрировали доказательство распространения в ЛНР фальшивых денег, которые были заражены штаммом туберкулеза. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Министерство обороны России опубликовало документы, подтверждающие деятельность биолабораторий на Украине. Так, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов во время брифинга продемонстрировал документы, подтверждающие реализацию на Украине военно-биологических проектов Германии и Польши. © Минобороны России По словам Кириллова, с немецкой стороны в программе участвуют Институт микробиологии Вооруженных сил ФРГ, Институт Роберта Коха, Институт Леффлера и Институт тропической медицины имени Б. Нохта. Также начальник войск РХБЗ представил подтверждения финансирования Польшей Львовского медицинского университета, в состав которого входит участник военно-биологических проектов США - институт эпидемиологии и гигиены. © Минобороны России При этом Кириллов показал подтверждение факта распространения в ЛНР фальшивых денег, которые были заражены штаммом туберкулеза. Представитель МО РФ продемонстрировал результаты исследований специалистов с подробным описанием проведенных анализов. © Минобороны России Вместе с тем военное ведомство получило документацию об использовании Мариуполя в качестве регионального центра для сбора и паспортизации возбудителя холеры. Кириллов объяснил, что в санитарно-эпидемиологической лаборатории обнаружен акт уничтожения коллекции патогенных микроорганизмов от 25 февраля 2022 года, в соответствии с которым там проводились работы с возбудителями холеры, туляремии и сибирской язвы. © Минобороны России В Минобороны выразили обеспокоенность насчет поставок на Украину антидотов фосфорорганических отравляющих веществ. Так, начальник войск РХБЗ проиллюстрировал запрос Киева на поставку средств индивидуальной защиты кожи и органов дыхания, обеспечивающих защиту от токсичных химикатов и биологических поражающих агентов. © Минобороны России Напомним, во время брифинга Игорь Кириллов указал, что идеологами военно-биологической деятельности США на Украине являются лидеры Демократической партии. По его словам, в биологическую деятельность США вовлечены такие фармацевтические компании, как Pfizer, Moderna, Merck и Gilead. Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика © Минобороны России © Минобороны России © Минобороны России