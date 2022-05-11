МО РФ обнародовало подтверждающие документы о работе биолабораторий на Украине
В частности, в МО РФ продемонстрировали доказательство распространения в ЛНР фальшивых денег, которые были заражены штаммом туберкулеза.
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Министерство обороны России опубликовало документы, подтверждающие деятельность биолабораторий на Украине. Так, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов во время брифинга продемонстрировал документы, подтверждающие реализацию на Украине военно-биологических проектов Германии и Польши.