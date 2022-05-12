Зампостпред КНР при ООН заявил, что санкции против РФ не принесут мир на Украину

По словам заместителя постпреда КНР, санкции лишь ускорят разрастание продовольственного и топливного кризиса.

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Заместитель постпреда Китая при ООН Дай Бин заявил, что антироссийские санкции не принесут мир на Украину, но спровоцируют продовольственный, энергетический и финансовый кризис в мире.

«Санкции не обеспечат мир, они лишь ускорят разрастание продовольственного и топливного кризиса. В результате дети во всем мире будут платить за это самую высокую цену», - передает ТАСС слова Бина.

Ранее в Китае заявили о возможности размещения сил НАТО под Санкт-Петербургом. По словам бывшего главы Центра международного сотрудничества по вопросам безопасности Министерства обороны Китая Чжоу Бо, это может произойти в случае вступления Финляндии в Североатлантический альянс.