Российского посла вызвали в МИД Румынии из-за статьи о НАТО

В МИД Румынии подчеркнули, что использование российской миссией оскорбительного языка в адрес Румынии и НАТО является неприемлемым.

© Фото: Посольство Российской Федерации в Румынии

Министерство иностранных дел Румынии вызвало посла Российской Федерации Валерия Кузьмина в связи с опубликованной на сайте дипломатического представительства статьей о враждебных действиях Североатлантического альянса и другими заявлениями дипмиссии. Об этом заявило внешнеполитическое ведомство страны.

Как говорится в сообщении, на встрече с дипломатом РФ государственный секретарь по стратегическим делам Юлиан Фота «подчеркнул, что неоднократное использование российской миссией несоответствующего, оскорбительного и провокационного языка в адрес Румынии и НАТО является неприемлемым».

В статье «О лае НАТО у границ России и главном источнике дезинформации в мире» говорится о «потоке откровенной лжи, фальсификации, постановочных провокаций фабрики фейков и дезинформации, созданной и финансируемой коллективным Западом».

Ранее литовские власти приняли решение официально отозвать Эйтвидаса Баярунаса с должности посла страны в Российской Федерации. Кроме того, правительство Литвы намерено ликвидировать Генеральное консульство страны в Петербурге с 7 июня.

До этого посольство России в Латвии отправило ноту решительного протеста в Министерство иностранных дел республики в связи с действиями сейма по прекращению соглашения о сохранении мемориалов. Согласно заявлению ведомства, эта ситуация показывает «истинное лицо» политической элиты современной Латвии.