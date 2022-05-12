Посольство РФ направило ноту протеста в МИД Латвии

© Фото: Посольство России в Латвии

Российское посольство направило ноту в Министерство иностранных дел Латвии, выразив решительный протест в связи с действиями Сейма по прекращению соглашения о сохранении мемориалов.

«Возмущены решением Сейма Латвии в одностороннем порядке прекратить действие статьи 13 российско-латвийского межправительственного Соглашения от 30 апреля 1994 года, которая предписывает Латвийской Стороне обеспечивать уход, благоустройство и сохранность мемориальных сооружений», - говорится в заявлении посольства в Telegram-канале.

Посольство Российской Федерации в Латвии считает, что подобный вероломный, ничем не оправданный шаг не имеет под собой ни моральных, ни юридических оснований и является грубым нарушением общепризнанных принципов и норм международного права, в том числе, положений самого этого договора.



Как говорится в заявлении ведомства, данная ситуация показывает «истинное лицо» политической элиты современной Латвии.

Ранее дочь Маршала СССР Андрея Еременко прокомментировала разрешение Сеймом Латвии сноса монумента Освободителям. Она отметила, что латвийские власти в очередной раз «показали свое лицо».

Напомним, что латвийский парламент в срочном порядке одобрил законопроект, который приостанавливает действие соглашения с Российской Федерацией об охране памятников советским воинам. Таким образом у правительства Латвии не осталось юридических препятствий, которые помешали бы снести монумент Освободителям в Риге.