Власти Литвы отзывают посла в России с 1 июня

Правительство Литвы также намерено ликвидировать генеральное консульство страны в Санкт-Петербурге с 7 июня.

© Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости

Власти Литвы официально отзывают Эйтвидаса Баярунаса с должности посла страны в России. Вместе с тем правительство также намерено ликвидировать генеральное консульство Литвы в Санкт-Петербурге с 7 июня.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на проект постановления правительства Литвы, Баярунас должен перестать исполнять свои должностные обязанности с 1 июня.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала экстремистским решение Литвы признать РФ страной, поддерживающей терроризм. При этом дипломат отметила, что Литве следовало бы «озаботиться судьбой людей на Донбассе» и за восемь лет хоть раз призвать Киев соблюдать Минские соглашения.