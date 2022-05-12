«Спасибо, Леша»: МО РФ поблагодарило мальчика из Белгородской области, который каждый день встречает участников спецоперации

Леша Павличенко на протяжении двух недель каждый день приветствует российских военных, которые проезжают его городок, направляясь на Украину.

© Фото: ТРК Звезда, Минобороны

Министерство обороны России опубликовало пост, который посвящен 8-летнему мальчику из Белгородской области по имени Леша. Военное ведомство выложило картинку с надписью «Спасибо, Леша» у себя в Telegram.

Напомним, Леша Павличенко на протяжении двух недель каждый день встречает российских военных, которые проезжают городок, направляясь на Украину. Своей маме он объяснил, что хочет всеми силами поддержать российских солдат и сам мечтает стать военным. Также отец мальчика Никита заметил, что сын увлеченно смотрит выступления президента России Владимира Путина и даже мечтает когда-нибудь с ним встретиться.

Ранее российские артиллеристы в знак поддержки участников спецоперации на Украине осветительными снарядами изобразили в небе Идлиба знак V. Светящаяся буква, затмив сияние звезд, несколько минут озаряла передовую у Идлибской зоны деэскалации в Сирии.