«Я их делаю счастливыми»: мальчик из Белгородской области каждый день приветствует участников спецоперации

Родители мальчика рассказали, что он решил приветствовать военных после того, как ему объяснили о специальной военной операции.

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В Белгородской области 8-летний Леша Павличенко на протяжении двух недель каждый день встречает российских военных, которые проезжают городок, направляясь на Украину. Своей маме он объяснил, что хочет всеми силами поддержать российских солдат и сам мечтает стать военным. Проезжающие танкисты даже подарили Леше настоящий шлем. Каждый день мальчик одевается в военную форму, которую ему подарила мама, и отправляется на свой «пост».

«Я стоял, показывал воинское приветствие. Тут военный остановился, выбежал из танка и подарил мне шлем... Я хочу, чтобы военным было хорошо, они же далеко от дома, им грустно - я их делаю счастливыми», - рассказал Леша.

Мама Леши Юлия рассказала, что на мальчика большое влияние оказал его дедушка-военнослужащий. В начале спецоперации родители рассказали Леше, что происходит, - возможно, это повлияло но его решение.

«Мой отчим - военный. Он с Лешей прожил под одной крышей всю его жизнь. Все-таки воинское приветствие оттуда пошло. Первый раз он побежал после нашего разговора. Он спрашивал - что происходит? Ну нет смысла обманывать - все равно взрывы слышны. Пришлось объяснять - для чего (спецоперация. - Прим. ред.). Он проникся этой темой. Это же ведь чьи-то сыновья, дети, семья...» - рассказала Юлия.

Отец Леши Никита заметил, что сын увлеченно смотрит выступления президента Владимира Путина и даже мечтает когда-нибудь с ним встретиться.

«Он у нас любит смотреть нашего президента, как он выступает. У него даже мечта есть детская - встретиться с Путиным. Когда началась спецоперация, мы объясняли своими словами, что там живут такие же детки, что они живут плохо, что их родители попросили помощи. И что президент попросил военных помочь, и что у военных такие же детки», - рассказал Никита.

Ранее российские артиллеристы в Идлибе в знак поддержки своих коллег на Украине осветительными снарядами изобразили в сирийском небе знак V. Светящаяся буква, затмив сияние звезд, несколько минут озаряла передовую у Идлибской зоны деэскалации.