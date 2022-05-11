Небесный флешмоб: артиллеристы зажгли символ «V» над Идлибом

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Громкие залпы звучат в полной темноте, чтобы не демаскировать позиции. Артиллеристы осветительными снарядами вешают в небе над Идлибом несколько фонариков. Гаубицами, словно шариковыми ручками, рисуют в небе латинскую букву «V».

Знак V - это «Виктория», она же «победа». И в то же время один из символов спецоперации на Украине. Светящаяся буква, затмив сияние звезд, несколько минут озаряла передовую у Идлибской зоны деэскалации, тем самым посылая месседж неприятелю.

«Мы знаем, что в России только что отпраздновали День Победы над фашистами. Мы знаем, что ваша страна сейчас воюет с неофашистами на Украине. Мы высветили снарядами букву "V " в знак наших общих побед. Над украинскими боевиками и боевиками которые спрятались в Идлибе», - обозначил командир артиллерийского дивизиона Фираз.

Такой небесный флешмоб был проведен силами элитного сирийского добровольческого штурмового корпуса. Рассчитать траекторию полета снаряда могли лишь хорошо подготовленные наводчики. Артиллерия - это практически высшая математика.

Очень символично, что символ Победы был высвечен из гаубиц М-30 времен Великой Отечественной войны. Орудия до сих пор очень надежные и эффективные. Тем более что пользоваться ими обучают российские военные специалисты.

«Дальности и отклонения по направлению укладываются в оценку "отлично/хорошо". Почти всегда», - объяснил российский военный советник в Сирии Евгений.

Ночное сирийское небо в эти дни увидело не мало красот. В такт своим коллегам из дружественной страны сработали и российские боги войны. Еще раз дав понять всем недоброжелателям, что Победа всегда будет за нами.

Самый южный салют Победы раскрашивает яркими огнями небо над авиабазой Хмеймим. Две тысячи фейерверков под звуки артиллерийских орудий возвещают на всю Арабскую Республику о том, что Россия вместе с Сирией и 9 мая - теперь наш общий праздник.