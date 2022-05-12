«Газпрому» запретили использовать польский участок трубопровода «Ямал - Европа» для экспорта газа

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«Газпрому» теперь запрещено использовать принадлежащий EuRoPol GAZ польский участок трубопровода «Ямал - Европа» для транспортировки газа. Об этом сообщил официальный представитель корпорации Сергей Куприянов.

«Установлен запрет на совершение сделок и платежей в пользу лиц, находящихся под санкциями, в частности, для "Газпрома" это означает запрет на использование принадлежащего компании EuRoPol GAZ газопровода для транспортировки российского газа через Польшу», - говорится в Telegram-канале компании.

Согласно заявлению «Газпрома», в соответствии с указом президента РФ №252 от 3 мая 2022 года и постановлением правительства №851 от 11 мая 2022 года введены санкции в отношении ряда зарубежных компаний. В их числе - компания EuRoPol GAZ, которая является владельцем польского участка газопровода «Ямал - Европа».

Как сообщает официальный представитель компании Сергей Куприянов, польская сторона неоднократно нарушала права «Газпрома» как акционера EuRoPol GAZ.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что антироссийские санкции провоцируют экономический кризис в мире. В ходе совещания по экономическим вопросам российский президент отметил, что авторы санкций бьют по своим собственным национальным интересам.

До этого источник в «Газпроме» сообщил изданию Bloomberg, что 20 компаний Европы открыли счета в Газпромбанке для оплаты поставок газа из России в рублях. Сообщается, еще 14 европейских компаний готовят документы для открытия счета в Газпромбанке.