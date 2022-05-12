«Есть, сбил!»: кадры нейтрализации украинских воздушных целей в небе Луганска
Украина ведет обстрелы Луганска, столицы ЛНР. Запускаемые противником объекты уничтожаются средствами противовоздушной обороны. Один из таких эпизодов удалось запечатлеть съемочной группе «Звезды» с корреспондентом Алексеем Алексеевым.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Украина ведет обстрелы Луганска, столицы ЛНР. Запускаемые противником объекты уничтожаются средствами противовоздушной обороны.
Один из таких эпизодов удалось запечатлеть съемочной группе «Звезды» с корреспондентом Алексеем Алексеевым.
Ранее сообщалось, что звезды российской эстрады выступили с концертом в луганском госпитале.
Тем временем в Минобороны России сообщили об уничтожении украинского ударного беспилотника «Байрактар» в районе острова Змеиный.