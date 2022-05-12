Армия В МО РФ сообщили об уничтожении украинского беспилотника «Байрактар» в районе острова Змеиный Также официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил об уничтожении силами ракетных войск и артиллерии украинского комплекса С-300 под Харьковом. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: В Минобороны России заявили об уничтожении украинского ударного беспилотника «Байрактар». Об этом заявил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. «В районе острова Змеиный сбит один беспилотный летательный аппарат "Байрактар-ТБ2"», - сказал Конашенков. Также Конашенков сообщил об уничтожении силами ракетных войск и артиллерии украинского комплекса С-300 под Харьковом. Кроме этого, Игорь Конашенков рассказал об уничтожении более 320 украинских националистов при помощи высокоточных ракет воздушного базирования. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика