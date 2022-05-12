В МО РФ сообщили об уничтожении украинского беспилотника «Байрактар» в районе острова Змеиный
Также официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил об уничтожении силами ракетных войск и артиллерии украинского комплекса С-300 под Харьковом.
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В Минобороны России заявили об уничтожении украинского ударного беспилотника «Байрактар». Об этом заявил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
«В районе острова Змеиный сбит один беспилотный летательный аппарат "Байрактар-ТБ2"», - сказал Конашенков.
Также Конашенков сообщил об уничтожении силами ракетных войск и артиллерии украинского комплекса С-300 под Харьковом.
Кроме этого, Игорь Конашенков рассказал об уничтожении более 320 украинских националистов при помощи высокоточных ракет воздушного базирования.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов