Армия Армия Армия

Осколками от «Града»: как поселок Стаханов в ЛНР переживает обстрелы украинских боевиков

Алексей Алексеев
21:33 01.05.2022
Под обстрел попало три квартала, разрушены несколько частных домов. Но они оказались пусты. Люди ушли оттуда, перебрались в более безопасные места.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

В городе Стаханов Луганской Народной республики проходят основные бои в 15-20 километрах от населенного пункта. Это то самое место, где советский шахтер однажды установил легендарный рекорд. Но глубоким тылом населенный пункт не назовешь, сюда регулярно прилетают украинские снаряды, убивая мирных жителей.

Так, осколками от «Града» на месте убило гражданина Романа Бачинского, когда он решил выйти во двор. По вечерам обычно он выходил гулять со своим внуком.

«Дед говорит: “Пошли гулять со мной” , а он говорит: “Я не пойду”, как чувствовал. Мы даже не знаем, как так получилось. В итоге дед выходит, а мы сидим в коридоре, и начинает как бахать», - рассказывает Ирина Бачинская.

Романа Леонидовича в округе знали все. Фермер держал в хозяйстве индюков, гусей, кур, свиней и даже павлина по кличке «Пава». Сейчас о животных заботиться некому, ведь у остальных членов семьи есть своя работа.

Вместе с тем снаряд прилетел и в дом на соседней улице, пробив в здании стену и крышу. Еще один реактивный снаряд упал дальше всего 30 метров и убил человека. Молодой человек ждал автобус на остановке, его сильно посекло осколками. По словам местных, он погиб прямо на месте.

Под обстрел попало три квартала, разрушено несколько частных домов. Но они оказались пусты. Люди ушли оттуда, перебрались в более безопасные места. В Стаханове разрушения стараются восстанавливать как можно быстрее. Спасать город от разрушений помогают всем миром - друзья, родственники и соседи, потому что все прекрасно понимают: сегодня помог ты, а завтра помощь уже может потребоваться тебе.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:51 Армия
Видео
«Ругались, что мы пророссийский город»: спасенная с «Азовстали» рассказала об отношении националистов
17:53 Спорт
Надаль осудил отстранение теннисистов из РФ от участия в Уимблдоне
16:22 В стране и мире
Опубликовано фото с места падения легкомоторного самолета под Красноярском
15:44 В стране и мире
Еще 40 мирных граждан эвакуировано с территории «Азовстали» в Мариуполе
14:45 В стране и мире
Путин подписал закон о поддержке регионов РФ в условиях санкций
Популярное
Видео
Высокоточный удар: кадры пуска ракеты«Оникс» в рамках спецоперации
МО: ВСУ нанесли ракетный удар по жилому дому в Орехове и обвиняют в этом ВС России
Видео
«Бесспорная мощь»: кадры ударов по позициям ВСУ ракетами комплекса «Искандер»
Видео
«Остановитесь»: сложивший оружие солдат ВСУ обратился к сослуживцам
МО РФ: боевики нацбатальонов разместили артиллерийские орудия и РСЗО на территории монастыря в Святогорске
Видео
Мощный «Панцирь» и меткая «Игла»: кадры боевой работы зенитчиков РФ в ходе спецоперации
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.