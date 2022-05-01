Осколками от «Града»: как поселок Стаханов в ЛНР переживает обстрелы украинских боевиков

Под обстрел попало три квартала, разрушены несколько частных домов. Но они оказались пусты. Люди ушли оттуда, перебрались в более безопасные места.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В городе Стаханов Луганской Народной республики проходят основные бои в 15-20 километрах от населенного пункта. Это то самое место, где советский шахтер однажды установил легендарный рекорд. Но глубоким тылом населенный пункт не назовешь, сюда регулярно прилетают украинские снаряды, убивая мирных жителей.

Так, осколками от «Града» на месте убило гражданина Романа Бачинского, когда он решил выйти во двор. По вечерам обычно он выходил гулять со своим внуком.

«Дед говорит: “Пошли гулять со мной” , а он говорит: “Я не пойду”, как чувствовал. Мы даже не знаем, как так получилось. В итоге дед выходит, а мы сидим в коридоре, и начинает как бахать», - рассказывает Ирина Бачинская.

Романа Леонидовича в округе знали все. Фермер держал в хозяйстве индюков, гусей, кур, свиней и даже павлина по кличке «Пава». Сейчас о животных заботиться некому, ведь у остальных членов семьи есть своя работа.

Вместе с тем снаряд прилетел и в дом на соседней улице, пробив в здании стену и крышу. Еще один реактивный снаряд упал дальше всего 30 метров и убил человека. Молодой человек ждал автобус на остановке, его сильно посекло осколками. По словам местных, он погиб прямо на месте.

Под обстрел попало три квартала, разрушено несколько частных домов. Но они оказались пусты. Люди ушли оттуда, перебрались в более безопасные места. В Стаханове разрушения стараются восстанавливать как можно быстрее. Спасать город от разрушений помогают всем миром - друзья, родственники и соседи, потому что все прекрасно понимают: сегодня помог ты, а завтра помощь уже может потребоваться тебе.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.