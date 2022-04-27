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В Луганской области погиб ребенок в результате украинского обстрела

Игнат Далакян
16:27 27.04.2022
Согласно заявлению ведомства, украинскими вооруженными формированиями была применена РСЗО «Град».
В Луганской области погиб ребенок в результате украинского обстрела
© Фото: Олеся Потапова, РИА Новости (архив)
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В результате обстрела города Стаханов в Луганской Народной Республике со стороны Вооруженных сил Украины погиб ребенок. Об этом заявила Генеральная прокуратура ЛНР.

«В 14.20 (совпадает с мск - ред.) вооруженные формирования Украины в очередной раз, с применениями РСЗО "Град", совершили обстрел города Стаханова, ЛНР, в результате которого погиб ребенок (девочка 10 лет), получил ранения мужчина, а также повреждено более 20 жилых домов», - цитирует заявление ведомства РИА Новости.

Как сообщает агентство, на место обстрела выехали следователи по поручению Генеральной прокуратуры ЛНР. По результату проверки будет возбуждено уголовное дело по статьям «применение запрещенных средств и методов ведения войны» и «геноцид».

Ранее на «Звезде» показали, как спецназ и войска Луганской Народной Республики зачищают от украинских боевиков окраины Рубежного. Как сообщает корреспондент телеканала, Здесь еще вполне могут оставаться украинские войска, обстрелы продолжаются, но бьют уже только по окраинам.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

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