В Минобороны России заявили об уничтожении украинского комплекса С-300 под Харьковом

Также, как заметил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков, под Харьковом и под Славянском были уничтожены три украинские пусковые установки РСЗО «Смерч» и два склада боеприпасов вооруженных сил Украины.

© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

В Минобороны России сообщили об уничтожении украинского зенитного ракетного комплекса С-300 в Харьковской области. Это сделал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«В районе Коротыч Харьковской области уничтожен зенитный ракетный комплекс С-300», - сказал Конашенков.

Также он добавил, что под Харьковом и под Славянском были уничтожены три украинские пусковые установки РСЗО «Смерч» и два склада боеприпасов вооруженных сил Украины.

Кроме этого, Конашенков заявил об уничтожении украинского ударного беспилотника «Байрактар» в районе острова Змеиный.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов