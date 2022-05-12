Армия В МО РФ заявили об уничтожении более 320 украинских националистов высокоточными ракетами ВКС Как уточнили в Минобороны России, высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение суток поражены четыре пункта управления, 34 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также два склада боеприпасов. © Видео: Минобороны России © Фото: Кonstantin Kokoshkin, Global Look Press Читайте нас на: ВКС РФ ударами высокоточных ракет уничтожили более 320 украинских националистов и вывели из строя 72 единицы военной техники противника, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. «Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение суток поражены четыре пункта управления, 34 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также два склада боеприпасов в районе Новгород-Северский Черниговской области», - добавил он. Генерал-майор рассказал о результатах боевой работы оперативно-тактической и армейской авиации ВКС РФ. Так, по словам Конашенкова, удалось поразить 120 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника. Ранее корреспондент «Звезды» Алексей Дегтярев рассказал, как саперы Вооруженных сил РФ обучают коллег из ДНР. Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика