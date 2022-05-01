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«Ониксами» и «Искандерами»: как ВС РФ продолжают уничтожать поставляемое на Украину вооружение Запада

Владислав Кустов
20:35 01.05.2022
Еще одна из важнейших тактических задач, которым на неделе уделялось внимание, - это уничтожение логистических путей ВСУ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Российские ракетчики ударили по одному из крупнейших ракетно-космических производств Украины - заводу «Артем». Это одно из основных предприятий, выпускавших боеприпасы для ВСУ - ракеты для противотанковых комплексов, реактивных систем залпового огня «Ольха», противокорабельных комплексов «Нептун», а также авиационные управляемые ракеты класса «воздух-воздух».

«Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования ВКС России уничтожены производственные корпуса предприятия ракетно-космической отрасли «Артем» в городе Киев», - отметил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на брифинге.

Еще одна из важнейших тактических задач, которым на неделе уделялось внимание, - это уничтожение логистических путей ВСУ. Всего за неделю наши военные уничтожили девять электроподстанций, питавших крупные железнодорожные узлы. Это позволит остановить движение бесконечных потоков иностранного оружия, пребывающего на Украину каждый день.

«Высокоточным оружием большой дальности уничтожены шесть тяговых подстанций в районах железнодорожных станций Красное, Здолбунов, Жмеринка, Бердичев, Ковель и Коростень, через которые осуществляется поставка иностранного вооружения и военной техники украинской группировки войск на Донбассе», - добавил Конашенков.

Одна из важнейших артерий поставок иностранного вооружения на Украину - это как раз железная дорога. Если противотанковые комплексы и стрелковое оружие доставляется Украиной на фронт с помощью гражданских волонтерских организаций, то тяжелая техника и комплексы РЗСО могут доехать на позиции только с помощью железнодорожных путей. Всего несколько пусков ракет связали руки желающим накачать Украину тяжелым вооружением.

Западное оружие, которое на Украину уже прибыло, остается лежать на складах. Их наши ракеты тоже уничтожают. Одно прицельное попадание - и весь запас ликвидирован.

«Высокоточными ракетами «Оникс» в районе Одессы на военном аэродроме уничтожен ангар с поступившим из США и европейских стран вооружением и боеприпасами, а также разрушена взлетно-посадочная полоса», - отметил представитель оборонного ведомства.

По самым важным объектам тылового обеспечения ВСУ удары наносят расчеты «Искандеров». Функциональности лишаются склады горюче-смазочных материалов, транспортные узлы и военные аэродромы. «Искандер» - одна из самых мощных неядерных ракет на вооружении российской армии. Несмотря на свои габариты, установка маневренна, позволяет быстро сменить позицию после выполнения пуска ракет. Бьет точно по координатам, что позволяет максимально точно поразить именно военную инфраструктуру, не зацепив гражданских.

«Расчет слажен до автоматизма. В любое время расчет действует уверенно. Каждый номер расчета четко знает свою задачу. Машина высокоточная. По координатам бьет точно в цель», - сказал заместитель начальника расчета ОТРК «Искандер» Денис.

Украинские военные пытаются огрызаться и в небе. На днях несколько атак по освобожденным населенным пунктам ЛНР отразили российские зенитчики. Там, где сапог ВСУ больше не ступит, защитный купол раскинули новейшие комплексы «Бук-М3» и их предшественник.

Пока съемочная группа покидала лесополосу, реактивный след от ракеты растворился. Над донбасскими степями дуют сильные ветра. «Буки» - важнейшее звено в противовоздушной обороне и сети радиолокационной разведки российской армии. Бить способны все в радиусе больше сотни километров. Один комплекс состоит из нескольких машин и одновременно поражает до шести целей.

ВСУ и нацбаты мгновенно бросают оружие, когда понимают, что сопротивляться слаженной работе наших вооруженных сил бесполезно. Впрочем, в отличие от националистов, у обычных призывников и оружия подчас не оказывается. Украинское командование об этом заботится не всегда. Более того, один из сложивших оружие из состава ВСУ британский наемник Эндрю Хилл убеждает своих соотечественников в том, что война их не касается и жалуется, что на Украине ему так и не заплатили.

Сами украинцы также говорят, что обострившаяся ситуация никак не касается Запада. Сдавшиеся бойцы ВСУ признаются, что конфликт развязали США, и все это прекрасно знают. И все меньше украинцев хотят сражаться американским оружием за американские интересы.

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