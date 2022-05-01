МО РФ: ракетчики и артиллеристы за сутки поразили 786 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ

Также были уничтожены пункты управления и склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.

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За сутки ракетные войска и артиллерия России уничтожили 786 районов сосредоточения живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины. Также были уничтожены пункты управления и склады вооружения и боеприпасов. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Ракетными войсками и артиллерией в течение суток поражены 786 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 24 пункта управления и три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районе Грушевахи. Уничтожены до 200 человек личного состава, батарея реактивных систем залпового огня и до 20 единиц военной техники», - заявил Конашенков.

Также в Минобороны сообщили об уничтожении в районе Одессы ангара, где хранилось оружие, которое поставили Украине США и европейские страны. Для уничтожения ангара использовались высокоточные ракеты «Оникс».

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов