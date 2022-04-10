На пути к миру: основные победы военных РФ за неделю в рамках спецоперации на Украине

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С моря малый ракетный корабль бьет баллистическими ракетами «Калибр». С земли взлетают крылатые ракеты «Оникс». Именно они на этой неделе поразили военные объекты ВСУ в Николаеве и в Харьковской области. Вооруженные силы продолжают начатую на прошлой неделе масштабную операцию по уничтожению топливных хранилищ Украины.

Одно из важнейших направлений спецоперации сегодня - Харьковская область. Здесь окопались значительные силы националистов. Российские вооруженные силы России методично зачищают область от нацбатов.

Российские войска километр за километром выбивают националистов. На освобожденных территориях встречают наших бойцов. Благодарят, стараются помочь и поддержать - передают пакеты с гостинцами, хотя продуктов местным жителям и самим не хватает.

Но наши все тут же возмещают - вслед за штурмовыми отрядами приходят гуманитарные конвои. На неделе российская гуманитарная миссия доставила в освобожденные Изюм и Мелитополь пять тонн гуманитарного груза. В Херсон - десять тонн продуктов и товаров первой необходимости. Это еще раз доказывает, что появившаяся на неделе информация об отходе сил спецоперации из Херсона - всего лишь очередной фейк Киева. Российские войска держат город и прилегающие территории под полным контролем.

О том, как российские военнослужащие продолжают зачищать украинские города от националистов в рамках спецоперации и помогать мирному населению - в сюжете Владислава Кустова для программы «Главное с Ольгой Беловой».