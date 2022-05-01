«Ругались, что мы пророссийский город»: спасенная с «Азовстали» рассказала об отношении националистов
Эвакуированная женщина с завода «Азовсталь» в Мариуполе рассказала об отношении бойцов националистического батальона «Азов»* к мирным жителям.
Как рассказывает спасенная жительница, в бункер приходили бойцы националистического батальона и ругались на наличие в квартирах мирных жителей российских флагов.
«Да, к нам в бункер приходили "азовцы"* и говорили, что они (азовцы*) вскрывали квартиры и туда заходили... ругались на нас, что мы пророссийский город», - рассказывает спасенная женщина.
По словам женщины, у бойцов националистического батальона, которые заходили в бункер, была агрессия по отношению к мирным людям.
Ранее в министерстве обороны Российской Федерации заявили, что из мариупольского завода «Азовсталь» удалось освободить 80 человек, благодаря инициативе президента России Владимира Путина. Для безопасной эвакуации гражданских ВС РФ и НМ ДНР был открыт гумкоридор и обеспечен «режим тишины», отметили в Минобороны.
Также гражданские лица, пожелавшие эвакуироваться с «Азовстали» в подконтрольные Киеву районы переданы ООН и МККК.
*«Азов» - организация украинских националистов, запрещенная на территории РФ.
Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов