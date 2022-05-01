«Ругались, что мы пророссийский город»: спасенная с «Азовстали» рассказала об отношении националистов

До этого в МО РФ заявляли, что с территории завода «Азовсталь» благодаря инициативе российского президента удалось эвакуировать 80 человек.

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Эвакуированная женщина с завода «Азовсталь» в Мариуполе рассказала об отношении бойцов националистического батальона «Азов»* к мирным жителям.

Как рассказывает спасенная жительница, в бункер приходили бойцы националистического батальона и ругались на наличие в квартирах мирных жителей российских флагов.

«Да, к нам в бункер приходили "азовцы"* и говорили, что они (азовцы*) вскрывали квартиры и туда заходили... ругались на нас, что мы пророссийский город», - рассказывает спасенная женщина.

По словам женщины, у бойцов националистического батальона, которые заходили в бункер, была агрессия по отношению к мирным людям.

Ранее в министерстве обороны Российской Федерации заявили, что из мариупольского завода «Азовсталь» удалось освободить 80 человек, благодаря инициативе президента России Владимира Путина. Для безопасной эвакуации гражданских ВС РФ и НМ ДНР был открыт гумкоридор и обеспечен «режим тишины», отметили в Минобороны.

Также гражданские лица, пожелавшие эвакуироваться с «Азовстали» в подконтрольные Киеву районы переданы ООН и МККК.

*«Азов» - организация украинских националистов, запрещенная на территории РФ.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов