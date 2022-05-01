МО: пожелавшие эвакуироваться с «Азовстали» в подконтрольные Киеву районы переданы ООН и МККК
Ранее в МО РФ заявляли об эвакуации 40 мирных граждан с территории «Азовстали».
© Фото: Алексей Куденко, РИА Новости
Министерство обороны Российской Федерации заявило, что гражданские лица, пожелавшие эвакуироваться с «Азовстали» в подконтрольные Киеву районы переданы ООН и МККК.
«Эвакуированные российскими военнослужащими с завода "Азовсталь" гражданские лица, пожелавшие выехать в подконтрольные киевскому режиму районы переданы представителям ООН и Международного Комитета Красного Креста», - заявили в российском военном ведомстве.
Ранее в Министерстве обороны России заявили, что 40 мирных граждан эвакуировано с территории «Азовстали» в Мариуполе. В числе вывезенных граждан было 14 женщин.
Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов