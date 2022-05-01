Армия МО: пожелавшие эвакуироваться с «Азовстали» в подконтрольные Киеву районы переданы ООН и МККК Ранее в МО РФ заявляли об эвакуации 40 мирных граждан с территории «Азовстали». © Фото: Алексей Куденко, РИА Новости Читайте нас на: Министерство обороны Российской Федерации заявило, что гражданские лица, пожелавшие эвакуироваться с «Азовстали» в подконтрольные Киеву районы переданы ООН и МККК. «Эвакуированные российскими военнослужащими с завода "Азовсталь" гражданские лица, пожелавшие выехать в подконтрольные киевскому режиму районы переданы представителям ООН и Международного Комитета Красного Креста», - заявили в российском военном ведомстве. Ранее в Министерстве обороны России заявили, что 40 мирных граждан эвакуировано с территории «Азовстали» в Мариуполе. В числе вывезенных граждан было 14 женщин. Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика