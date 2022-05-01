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МО РФ: с «Азовстали» удалось освободить 80 человек благодаря инициативе Путина

18:34 01.05.2022
Для безопасной эвакуации гражданских ВС РФ и НМ ДНР был открыт гумкоридор и обеспечен «режим тишины», отметили в Минобороны.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В министерстве обороны России заявили, что с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе благодаря инициативе президента РФ Владимира Путина удалось эвакуировать 80 человек, среди которых были женщины и дети. Вместе с тем отмечено, что все освобожденные люли были доставлены в населенный пункт Безыменное в ДНР, где им был предоставлен ночлег, питание и предложена необходимая медицинская помощь.

«Подразделениями российских ВС и Народной милиции Донецкой Народной Республики для безопасной эвакуации гражданских лиц был открыт гуманитарный коридор и обеспечивался “режим тишины”», - сказано в заявлении военного ведомства.

Ранее в городе Мариуполь Донецкой Народной республики с территории завода «Азовсталь» удалось выбраться еще 40 мирным жителям. Также сообщается, что граждан вывезли с завода на трех автобусах.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.

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