Анджелина Джоли приехала во Львов

По словам представителя УВКБ, управление не имеет никакого отношения к визиту актрисы.

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Известная американская актриса Анджелина Джоли, которая является спецпосланником Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), находится в городе Львов в рамках «личного» визита в регион. Об этом сообщает газета Washington Post.

«Анджелина Джоли направляется в регион в личном качестве, и УВКБ не имеет никакого отношения к этому визиту», - приводит РИА Новости слова представителя управления.

Ранее руководитель правовой секции постпредства Российской Федерации при ООН Сергей Леонидченко сообщил, что Россия проведет неформальное заседание Совбеза ООН касательно ситуации на Украине, запланированное на 6 мая. Сообщается, что в ходе организованного Францией и Албанией в сотрудничестве с Украиной мероприятия в адрес РФ были направлены обвинения, якобы совершенных военных преступлений на Украине, но не предоставлены никакие доказательства.