Путин запретил использование средств защиты информации, происходящих из недружественных стран

Данная мера начнет действовать в стране с 1 января 2025 года.

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В России с 1 января 2025 года запрещается использовать средства защиты информации, которые происходят в иностранных государствах, совершающих в адрес РФ недружественные действие. Данное условие предусмотрено указом, подписанным президентом России Владимиром Путиным.

«Установить, что с 1 января 2025 года органам (организациям) запрещается использовать средства защиты информации, странами происхождения которых являются иностранные государства, совершающие в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, либо производителями которых являются организации, находящиеся под юрисдикцией таких иностранных государств, прямо или косвенно подконтрольные им либо аффилированные с ними», - говорится в тексте указа, опубликованном на интернет-портале правовой информации.

Напомним, Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах по обеспечение информационной безопасности России. ФСБ РФ, в частности, поручается организовать аккредитацию центров борьбы с компьютерными атаками. Также сегодня президент РФ подписал закон о дополнительной поддержке финансовой стабильности региональных и местных бюджетов в условиях санкций.