Путин подписал закон, упрощающий иностранным компаниям открытие счета в банках РФ

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который упростит процедуру постановки на налоговый учет иностранных компаний, которые открывают счета в российских банках. Помимо прочего это необходимо для оплаты российского газа в рублях.

Также закон смягчает условия для признания компании под санкциями, которая была зарегистрирована в специально административном районе России или международной холдинговой компании. Текст документа опубликован на сайте правовой информации.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что большинство ключевых партнеров РФ уже дали согласие на переход на предложенную Москвой схему оплаты за российский газ. По его словам, для них нет разницы, какой валютой страны будут расплачиваться за голубое топливо из РФ.