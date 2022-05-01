В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин подписал закон, упрощающий иностранным компаниям открытие счета в банках РФ

Алексей Курильченко
13:34 01.05.2022
Закон необходим для оплаты за поставки российского газа в рублях.
Путин подписал закон, упрощающий иностранным компаниям открытие счета в банках РФ
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
Читайте нас на:

Президент России Владимир Путин подписал закон, который упростит процедуру постановки на налоговый учет иностранных компаний, которые открывают счета в российских банках. Помимо прочего это необходимо для оплаты российского газа в рублях.

Также закон смягчает условия для признания компании под санкциями, которая была зарегистрирована в специально административном районе России или международной холдинговой компании. Текст документа опубликован на сайте правовой информации.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что большинство ключевых партнеров РФ уже дали согласие на переход на предложенную Москвой схему оплаты за российский газ. По его словам, для них нет разницы, какой валютой страны будут расплачиваться за голубое топливо из РФ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:45 В стране и мире
Путин подписал закон о поддержке регионов РФ в условиях санкций
12:23 Армия
Видео
Российские ПВО сбили за сутки два украинских Су-24М, 12 БПЛА и две ракеты «Точки-У»
11:41 Армия
Видео
ВКС РФ за ночь поразили семь объектов ВСУ высокоточным оружием
11:09 В стране и мире
Мишустин подписал указ о снижении ставки льготной ипотеки до 9%
10:02 В стране и мире
Украина отключила Херсонскую область от мобильной связи и интернета
Популярное
Видео
Высокоточный удар: кадры пуска ракеты«Оникс» в рамках спецоперации
МО: ВСУ нанесли ракетный удар по жилому дому в Орехове и обвиняют в этом ВС России
Видео
«Бесспорная мощь»: кадры ударов по позициям ВСУ ракетами комплекса «Искандер»
Видео
«Остановитесь»: сложивший оружие солдат ВСУ обратился к сослуживцам
МО РФ: боевики нацбатальонов разместили артиллерийские орудия и РСЗО на территории монастыря в Святогорске
Видео
Мощный «Панцирь» и меткая «Игла»: кадры боевой работы зенитчиков РФ в ходе спецоперации
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.