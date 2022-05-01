Еще 40 мирных граждан эвакуировано с территории «Азовстали» в Мариуполе

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В городе Мариуполь Донецкой Народной республики с территории завода «Азовсталь» удалось выбраться еще 40 мирным жителям. Отмечается, что в числе эвакуированных находятся 14 женщин.

Данные сведения приводит агентство ТАСС. Также сообщается, что граждан вывезли с завода на трех автобусах. Напомним, Минобороны России сообщило о том, что 30 апреля с территории рядом с предприятием «Азовсталь» вышли две группы мирных жителей.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевские националисты используют людей, находящихся на заводе «Азовсталь», для манипуляции ситуацией в собственных интересах. По ее словам, Киев видит в ситуации на «Азовсталь» некий «козырь в рукаве».