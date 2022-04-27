Захарова: Киев препятствует выходу людей с «Азовстали», желая манипулировать ситуацией

Киев рассматривает ситуацию с людьми на захваченном РФ заводе «Азовсталь» в Мариуполе как «козырь», который можно разыгрывать бесконечно, заявила Захарова.

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Киевские националисты используют людей, находящихся на заводе «Азовсталь», для манипуляции ситуацией в собственных интересах. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Киевский режим хочет манипулировать данной ситуацией за счет использования находящихся там людей во всех возможных случаях в собственных интересах», - сказала она эфире радио Sputnik.

По ее словам, Киев видит в ситуации на «Азовсталь» некий «козырь в рукаве» и президент Украины Владимир Зеленский считает, что это карта, которую «можно бесконечно разыгрывать».

Ранее начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации, генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что Киев сорвал проведение гуманитарной операции по эвакуации мирного населения с территории металлургического комбината «Азовсталь».

*ИГИЛ - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.