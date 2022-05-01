МО РФ: с территорий рядом с «Азовсталью» 30 апреля вышли 46 гражданских

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Российское Минобороны сообщило о том, что 30 апреля с территории рядом с предприятием «Азовсталь» в Мариуполе вышли две группы мирных жителей. Первая группа численностью 25 человек покинули дома днем, вторая - 21 человек - вышли ночью, воспользовавшись режимом тишины.

«30 апреля в результате установления режима тишины и открытия гуманитарного коридора с близлежащих к территории металлургического комбината "Азовсталь" жилых домов вышло две группы гражданских лиц. Днем вышло 25 местных жителей. С наступлением темного времени суток, воспользовавшись режимом тишины, вышла вторая группа из 21 человека, которые были доставлены в н.п. Безыменное. Всем гражданским лицам был предоставлен ночлег, питание и предложена необходимая медицинская помощь», - говорится в сообщении Минобороны.

Ранее в Минобороны России заявили об одностороннем прекращении боевых действий у «Азовстали» ради выхода мирных жителей. В городе открыт круглосуточный гуманитарный коридор из комбината для эвакуации гражданских лиц, о якобы нахождении которых в подземных сооружениях комбината публично заявляет киевский режим.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов