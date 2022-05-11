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Посол ЛНР в РФ заявил, что иностранные наемники должны быть строго наказаны

Марина Крижановская
03:56 11.05.2022
Также он добавил, что между бойцами Донбасса и наемниками есть принципиальная разница: цель последних - убивать и зарабатывать деньги, жители ЛДНР борются за свободу и возможность выжить и построить свою жизнь.
Посол ЛНР в РФ заявил, что иностранные наемники должны быть строго наказаны
© Фото: pexels.com
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Полномочный посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник заявил, что иностранные наемники должны понести наказание по всей строгости закона.

Говоря о прибывших на территорию Донбасса иностранных наемниках, Мирошник отметил, что их цель убивать и зарабатывать деньги. Данное заявление он сделал в интервью РИА Новости.

«Наемники, которые прибыли на нашу территорию, прибыли убивать и зарабатывать деньги. Мы же ведем войну за свободу и возможность выжить и построить нашу жизнь. Поэтому здесь мы принципиально не сходимся», - отметил посол ЛНР в РФ.

Также Мирошник отметил, что лица, вставшие на путь военного наемничества, должны быть строго наказаны.

«Мы считаем иностранных наемников, прибывших на нашу территорию, преступниками, которые должны нести ответственность по всей строгости закона. Это очень серьезное наказание за наемничество и за ведение преступной деятельности, и нарушение законов войны», - добавил посол Родион Мирошник.

Немногим ранее Родион Мирошник поделился своим мнением о скончавшемся первом президенте Украины Леониде Кравчуке. Мирошник сказал, что тот всегда отличался флюгерством, никогда не был революционером, но очень четко ловил волну.

Так, в период коммунистической Украины именно Кравчук 33 года находился в высших слоях «политической атмосферы» - был членом Компартии Украины и дослужился до самых ее верхов.

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