Умер первый президент Украины Леонид Кравчук

Леонид Кравчук скончался в возрасте 88 лет после продолжительной болезни.

© Фото: Volodymyr Tarasov Keystone Press Agency Globallookpress

Первый президент Украины Леонид Кравчук скончался после продолжительной болезни в возрасте 88 лет. Об этом сообщает агентство «Украинские новости» со ссылкой на источник в кругу семьи Кравчука.

«Первый Президент Украины Леонид Кравчук скончался сегодня, 10 мая, после продолжительной болезни», - говорится в сообщении агентства.

Ранее экс-президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как можно было сохранить Советский Союз. По словам политика, перед подписанием Беловежских соглашений в Москве обсуждали вариант, при котором СССР останется единым государством.

До этого стало известно о смерти одного из авторов Беловежских соглашений, бывшего председателя Верховного совета Белоруссии Станислава Шушкевича. Как передавали средства массовой информации, в марте он переболел коронавирусом, а в конце апреля попал в реанимацию из-за последствий вируса.