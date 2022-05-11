Совбез ООН обсудит гуманитарную ситуацию на Украине 12 мая

Сообщается, что встреча запланирована на первую половину дня в четверг.

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Совет Безопасности Организации Объединенных Наций обсудит в ходе заседания гуманитарную ситуацию на Украине. Сообщается, что данное заседание запланировано на четверг, 12 мая.

«Заседание пройдет в первой половине дня в четверг», - приводит ТАСС слова своего источника.

Ранее в Минобороны России рассказали о спасении 50 мирных граждан с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Среди них были 11 детей. Все эвакуированные были переданы представителям ООН и Международного Комитета Красного Креста. Было отмечено, что операция состоялась по инициативе российской стороны.

Также приводилась информация, что 30 апреля с территории рядом с предприятием «Азовсталь» вышли две группы мирных жителей численностью 46 человек. Первая группа численностью 25 человек покинула дома днем, другие люди вышли ночью, воспользовавшись режимом тишины.