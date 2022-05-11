МО РФ: распространенные в ЛНР фальшивые деньги заразили устойчивым к лекарствам туберкулезом

Листовки, выполненные в виде фальшивых денежных купюр, были инфицированы возбудителем туберкулеза и распространены среди несовершеннолетних в населенном пункте Степовое, отметили в военном ведомстве.

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Фальшивые деньги, распространенные в 2020 году в ЛНР, были заражены штаммом туберкулеза, устойчивым к противотуберкулезным препаратам. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов по результатам анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США на Украине.

«Были изучены материалы, свидетельствующие о преднамеренном использовании в 2020 году возбудителя туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью для заражения населения Славяносербского района ЛНР. Листовки, выполненные в виде фальшивых денежных купюр, были инфицированы возбудителем туберкулеза и распространены среди несовершеннолетних в населенном пункте Степовое», - сказал он.

По словам Кириллова, организаторы данных преступлений прекрасно понимали, что дети часто игнорируют личную гигиену, все тащат в рот, не всегда моют руки перед едой.

Он отметил, что результаты проведенных исследований указывают на то, что данные бактерии устойчивы к лекарствам против туберкулеза, а само заболевание лечить сложнее и дороже.

Кроме того, в Херсонской области нашли еще десять беспилотников с оборудованием для распыления биорецептур, добавил Кириллов.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов