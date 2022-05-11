Под госгарантии привлекались средства неправительственных организаций, подконтрольных руководству Демократической партии, отметили в военном ведомстве РФ.

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Идеологами военно-биологической деятельности США на Украине являются лидеры Демократической партии, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

«Через органы исполнительной власти США формировалась законодательная база для финансирования военно-биологических исследований напрямую из средств федерального бюджета. Под госгарантии привлекались средства неправительственных организаций, подконтрольных руководству Демократической партии, включая инвестиционные фонды Клинтонов, Рокфеллеров, Сороса, Байдена», - сказал он.

По словам Кириллова, в биологическую деятельность США вовлечены такие фармацевтические компании, как Pfizer, Moderna, Merck & Co. и Gilead. Американскими специалистами ведутся работы по испытанию новых медицинских препаратов в обход международных норм безопасности.

Он добавил, что, помимо США, военно-биологические проекты на Украине реализует Германия. Также документы свидетельствуют о вовлечении Польши в деятельность украинских биолабораторий, отметил начальник войск РХБЗ.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов