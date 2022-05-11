МО РФ: на Украине готовятся провокации против ВС России по сирийскому сценарию

Начальник войск РХБЗ отметил, что на Украине готовят провокации против ВС РФ с применением оружия массового поражения.

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Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов заявил, что Минобороны РФ располагает данными о подготовке на территории Украины ряда провокаций против ВС РФ с применением оружия массового поражения по сирийскому сценарию.

«Министерство обороны Российской Федерации располагает сведениями о подготовке провокаций с целью обвинения российских Вооруженных сил в применении оружия массового поражения с последующим проведением расследования по сирийскому сценарию, позволяющему сфабриковать нужные доказательства и назначить виновных», - сказал Кириллов на брифинге.

Вместе с тем представитель оборонного ведомства отмечал, что на Украине были обнаружены еще десять беспилотников, оснащенных емкостями и оборудованием для распыления рецептур. По словам начальника войск РХБЗ, во время спецоперации на территории Украины были выявлены факты работы с данными рецептурами, которые являются потенциальными агентами биооружия. Более того, Игорь Кириллов указал, что распространенные в ЛНР фальшивые деньги заразили устойчивым к лекарствам туберкулезом.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов