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МО РФ: на Украине нашли еще 10 беспилотников с 30-литровыми емкостями и оборудованием для распыления

16:26 11.05.2022
По словам начальника войск РХБЗ, во время спецоперации были выявлены факты работы с рецептурами на территории Украины, которые являются потенциальными агентами биооружия.
© Видео: Минобороны России © Фото: РИА Новости
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Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов сообщил, что на Украине были обнаружены еще десять беспилотников, оснащенных емкостями и оборудованием для распыления рецептур. По его словам, во время спецоперации по защите Донбасса на территории Украины были выявлены факты работы с данными веществами, которые являются потенциальными агентами биооружия.

«9 марта на территории Херсонской области были обнаружены три БЛА, оснащенных емкостями объемом 30 литров и оборудованием для распыления рецептур. В конце апреля нашли еще 10 таких же в районе населенного пункта Каховка», - сказал Кириллов на брифинге.

Вместе с тем начальник войск РХБЗ отметил, что идеологами военно-биологической деятельности на Украине являются лидеры Демократической партии США.

Ранее, в апреле, Минобороны России опубликовало документы о деятельности биологических лабораторий Соединенных Штатов на Украине. Результаты анализа документов были изложены на брифинге Игорем Кирилловым. По данным документов, ученые США из биологической лаборатории под Харьковом ставили эксперименты над пациентами психбольницы.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов

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