Нарколог развеял популярный миф о кофе и алкоголе

Кофеин может маскировать депрессивное действие, вызванное алкоголем. Однако это не понижает степень опьянения.

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Кофеин, вопреки устоявшемуся мнению, не оказывает отрезвляющего действия при опьянении. Об этом заявил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.

По словам нарколога, кофеин может маскировать депрессивное действие, вызванное алкоголем. Однако это не понижает степень опьянения и сопряжено с рисками для здоровья.

«Кофеин может маскировать депрессивное действие алкоголя, в результате чего человек может употребить больше алкоголя, что сопряжено с более высокими рисками для здоровья. Кроме того, кофеин не влияет на метаболизм алкоголя печенью и, таким образом, не снижает концентрации алкоголя в крови или выдыхаемом воздухе, то есть не оказывает отрезвляющего действия», - сказал нарколог в беседе с РИА Новости.

Брюн добавил, что сочетание алкоголя и кофеина заметно повышает степень перевозбуждения нервной системы. Это может привести к риску смерти из-за остановки деятельности сердца.

Ранее стало известно, что употребление содержащих кофеин напитков - кофе и чая – может снизить риск инсульта и деменции. Ученые пришли к выводу, что одна чашка кофеиносодержащего напитка в день может снизить риск деменции и инсульта, а максимальный защитный эффект дают две-три чашки.