Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Названа дневная норма чая и кофе для защиты от деменции

Анна Касаткина
02:15 17.11.2021
Употребление кофе и чая способно защитить от опасных заболеваний, выяснили китайские ученые.
Названа дневная норма чая и кофе для защиты от деменции
© Фото: Andreas Franke globallookpress
Читайте нас на:

Употребление содержащих кофеин напитков - кофе и чая - снижает риск инсульта и деменции. Об этом говорится в исследовании китайский ученых, опубликованном в журнале PLOS Medicine.

Ученые проанализировали данные 365 682 человек из британского биобанка UK Biobank, которым в период с 2006-го по 2010-й годы было от 50 до 74 лет, а затем сравнили их с показателями на 2020-й год. Если сначала все люди были относительно здоровы, то ко второй фазе исследований у 5079 участников развилось старческое слабоумие, а 10 053 человека перенесли как минимум один инсульт.

Сопоставив данные о здоровье участников с количеством употребляемых ими кофе или чая, ученые пришли к выводу, что одна чашка кофеиносодержащего напитка в день может снизить риск деменции и инсульта, а максимальный защитный эффект дают две-три чашки. Хорошие показатели были также у тех людей, которые пили до шести чашек кофе или чая. У тех, кто регулярно потреблял кофе, особенно латте, в случае инсульта также сокращался риск развития постинсультного слабоумия, уточняет РИА Новости.

Ранее ученые выяснили, что употребление черного чая может помочь снизить артериальное давление.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.