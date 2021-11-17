Названа дневная норма чая и кофе для защиты от деменции

Употребление содержащих кофеин напитков - кофе и чая - снижает риск инсульта и деменции. Об этом говорится в исследовании китайский ученых, опубликованном в журнале PLOS Medicine.

Ученые проанализировали данные 365 682 человек из британского биобанка UK Biobank, которым в период с 2006-го по 2010-й годы было от 50 до 74 лет, а затем сравнили их с показателями на 2020-й год. Если сначала все люди были относительно здоровы, то ко второй фазе исследований у 5079 участников развилось старческое слабоумие, а 10 053 человека перенесли как минимум один инсульт.

Сопоставив данные о здоровье участников с количеством употребляемых ими кофе или чая, ученые пришли к выводу, что одна чашка кофеиносодержащего напитка в день может снизить риск деменции и инсульта, а максимальный защитный эффект дают две-три чашки. Хорошие показатели были также у тех людей, которые пили до шести чашек кофе или чая. У тех, кто регулярно потреблял кофе, особенно латте, в случае инсульта также сокращался риск развития постинсультного слабоумия, уточняет РИА Новости.

Ранее ученые выяснили, что употребление черного чая может помочь снизить артериальное давление.