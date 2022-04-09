Опасный поиск: Минобороны показало кадры работы саперов ВС РФ в Харьковской области

Все обнаруженные боеприпасы увозят на специальный полигон для уничтожения или подрывают на месте.

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Военнослужащие инженерных войск ВС РФ провели разминирование населенного пункта в Харьковской области от неразорвавшихся боеприпасов реактивных систем залпового огня ВСУ. Об этом сообщили в оборонном ведомстве. По просьбе местных жителей военные инженеры разминировали участки местности сельхозугодий и территории населенного пункта.

Все обнаруженные боеприпасы были уничтожены в специально отведенном безопасном месте. Неизвлекаемые из земли боеприпасы уничтожили на месте путем подрыва.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры работы военнослужащих подразделений инженерных войск по обнаружению взрывоопасных предметов в населенных пунктах Черниговской области. Саперам приходится работать с различными видами боеприпасов, как окончательно снаряженных, так и брошены.