Украинские силовики нанесли удар по поселку Степное, из которого их только что выбили силы Донецкой народной республики. Отступая, ВСУ ведут огонь по жилым домам и мирным жителям. В Степном они также оставили минные поля. Несмотря на обстрелы, саперы ДНР приступили к их ликвидации.

Время - два часа дня, воскресенье. Съемочная группа телеканала «Звезда» собиралась снять в Степном сюжет о том, как живут люди в освобожденном поселке. И буквально за час до визита село снова обстреляли. Снарядов было несколько. Они угодили в жилой дом и он загорелся. Несмотря на то, что поселок Степное освободили два дня назад, находиться здесь небезопасно. Повсюду чувствуется запах пороха, огня и газа.

Воронки от упавших снарядов - с человеческий рост. Это следы обстрела, который устроили ВСУ, отступая из Степного. Войска ДНР уничтожили два танка противника, две боевые машины пехоты и двадцать пять человек личного состава.

Войска народной милиции ДНР на протяжении нескольких недель не могли занять Степное. Дело в том, что дорога к населенному пункту всего одна, и она хорошо простреливалась из двухэтажного дома, в котором укрывались украинские боевики. А вдоль железной дороги они построили укрепления, которые с трудом, но все же смогли прорвать ополченцы. Гусеничной технике преодолеть железнодорожные пути достаточно легко, но еще две недели назад дорога была заминирована.

«Эти мины используются для того чтобы предотвратить движение техники: танков и БМП», - говорит командир инженерно-саперного отделения под позывным «Президент».

Украинские боевики заминировали переезд. Мины закладывали плотно. В планах было остановить колонну техники ополченцев, после чего уничтожить ее. Но не удалось.

«Противник их быстро обновлял, они растаскивали их обратно, после того, как мы их убирали. Играли в шахматы, кошки-мышки, но мы это делали под прямым огнем», - добавляет командир.

Жители Степного все это время вынуждены были жить под землей. В подвале сидят 23 человека из четырех разных семей - все из одного поселка. Мужчины соорудили печку-буржуйку, согрели холодный погреб.

Седьмого марта подразделения ВСУ расквартировались возле дома Натальи Ивановны. Женщина рассказывает, как под ее окнами припарковались четыре реактивные системы залпового огня «Град». Стреляли по Донецку. При этом со стороны Народной милиции ответного огня не было. Они знали, что в домах мирные люди.

«За это все время никто с той стороны на нас ни разу не ударил. С этой же стороны зондеркоманду привезли. Несколько машин, "Джавелины". Мы научились разбираться во всем за восемь лет», - рассказывает она.

Разгромили украинские боевики и Мемориал памяти жертв Великой Отечественной войны. Перебили газопровод, после чего погас Вечный огонь. Когда Степное вернется к мирной жизни, его обязательно зажгут снова.