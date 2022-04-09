«Мы голодные сидели»: жители Рубежного рассказали о своей жизни до прихода ВС РФ

Сейчас местных жителей стараются обеспечить самым необходимым, а именно медикаментами и продуктами питания.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Бойцы Народной милиции постепенно отвоевывают у ВСУ и украинских националистов все новые рубежи. Сейчас бои идут на окраинах Рубежного Луганской Народной республики. В освобожденных районах, благодаря ежедневным гуманитарным акциям, ситуация постепенно нормализуется. Люди больше не голодают.

«Тяжеловато, конечно. Нет газа, нет воды, нет света. Это благо, что еще здесь Россия и она помогает с едой, а так мы голодные сидели», - призналась местная жительница Татьяна Крапивцева.

Сейчас ее и других горожан стремятся обеспечить всем необходимым. В первую очередь - продуктами и медикаментами. Но из-за непрекращающихся обстрелов ВСУ и боевиков нацбатов, решить проблемы местного населения в одночасье не получается.

Волонтеры делают все возможное, часто с риском для собственной жизни доставляя продукты и лекарства самым нуждающимся. Больше жителям Рубежного надеяться не на кого.

«Мне звонят, у вас там Красный Крест есть, позвоните туда. А как им звонить, когда только трубку снял - уже снаряд летит в квартиру», - рассказал испуганный пожилой местный житель.

Народная милиция ЛНР в постоянном контакте с местными добровольцами. Уже удалось наладить поставку продовольствия, со всех аптек собраны необходимые лекарства, пусть и в небольшом количестве. Людям раздают хлеб, вкус которого они почти забыли.