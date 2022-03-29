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Жизнь в полуразрушенном городе: как бойцы Росгвардии помогают населению Рубежного в ЛНР

Валентин Гвоздев
алиса краузова
01:05 29.03.2022
Съемочная группа «Звезды» побывала в городе Рубежное Луганской Народной Республики.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В это трудно поверить, но в доме, в котором не осталось ни одного целого окна, живут люди. Об этом военнослужащим Народной милиции ЛНР рассказали эвакуированные из Рубежного. Сегодня обитателям развалин привезли продукты и предметы первой необходимости.

В здании осталось несколько жильцов, которые по разным причинам не смогли покинуть город. Для них гуманитарную помощь доставили прямо на дом.

Петр Зайцев и рад бы уехать из города, но очень болен сын. Состояние такое, что даже увести его в подвал невозможно.

У бойцов Росгвардии из Чеченской Республики в Рубежном задач очень много. Они зачищают дом за домом от засевших на верхних этажах снайперов, прикрывают Народную милицию, пресекают мародерство и обеспечивают правопорядок в освобожденных от нацформирований районах. А еще помогают оставшимся в полуразрушенном городе людям, которых в Рубежном осталось немало.

Сейчас Рубежное напоминает город-призрак, но люди здесь все же живут. Они боятся выходить из дома, ведь на улице небезопасно. Периодически слышна работа артиллерии, а передвигаться лучше вдоль зданий, на открытой местности - перебежками.

Одно из самых крупных бомбоубежищ в этом районе располагается в медицинском университете. Помимо того, что здесь есть большой вместительный подвал, здесь также оказались медикаменты и собственно медицинские работники.

Штатных медиков при университете не было, но среди почти сотни вынужденных жильцов вуза нашлась медсестра и врач. Эвакуироваться из родного города все эти люди не стали, им попросту некуда уезжать.

Убежище находится на минус втором этаже. Толстые бетонные стены надежно защищают обитателей от обстрелов националистов, однако даже у безопасности есть обратная сторона. Вот уже почти месяц все эти люди находятся в полном неведении о происходящем.

Общая беда сплотила этих людей. Сейчас иначе как семьей друг друга не называют. В редкие минуты затишья кто-то осмеливается сходить домой, чтобы принести детям раскраски и карандаши, игрушки и теплые вещи.

Во время съемки в городе артиллерийская канонада не смолкает ни на минуту. Понять, кто и откуда ведет огонь, в условиях городских боев невозможно. Росгвардия и Народная милиция не форсируют события, а планомерно выдавливают радикалов из города.

Покинуть город съемочной группе «Звезды» было нужно до наступления темноты. Уже перед самым отъездом журналисты узнали, что тоже могут помочь. Елена Буцало оступилась в темноте и сломала ногу. Из Рубежного каждый день вывозят жителей, но для маломобильных людей бронетехника не самый подходящий вариант. К счастью, женщине нашлось место в нашей машине.

Ранее корреспондент «Звезды» продемонстрировал последствия артиллерийского обстрела, проведенного украинской стороной на территории города Рубежное в ЛНР. В результате атаки пострадали местная мануфактура, лес, а также обвешанная белыми флагами гражданская машина.

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