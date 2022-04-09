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Под постоянными обстрелами: как бойцы ЛНР доставляют в Рубежное хлеб и лекарства

Валентин Гвоздев
00:42 09.04.2022
Народная милиция и местные добровольцы пытаются обеспечить население города медикаментами и продуктами.
Под постоянными обстрелами: как бойцы ЛНР доставляют в Рубежное хлеб и лекарства
© Фото: ТРК "Звезда"
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Бои в Рубежном идут уже на окраинах, однако, сам город небольшой, и артиллерия ВСУ достает практически до любого района. За полтора месяца многие дома разрушены. С каждым днем бойцы народной милиции продвигаются все дальше, но пока националисты еще удерживают промышленный район.

Именно там расположен завод «Заря», где ранее националисты подорвали цистерну с химикатами. На предприятии остаются емкости с кислотами и аммиаком. Если радикалы подорвут и их, то экологической катастрофы не избежать. Город окутан дымом пожаров, которые под непрекращающимися обстрелами некому тушить. Выгорают целые подъезды. Центральные районы простреливаются снайперами, здесь, передвигаемся перебежками. В освобожденных районах, благодаря ежедневным гуманитарным акциям, ситуация постепенно нормализуется. Люди по крайней мере, больше не голодают.

«Это благо, что еще здесь Россия помогает с едой, а так мы голодные сидели», - призналась местная жительница Татьяна Крапивцева.

Народная милиция ЛНР в постоянном контакте с местными добровольцами. Из-за боев, обеспечить жителей всем необходимым просто невозможно, но понемногу удается решать проблемы горожан.

Острее всего в Рубежном ощущается нехватка медикаментов. Волонтеры делают все возможное, под обстрелами совершают рейды в разбитые аптеки, приносят из своих домов все, что осталось, но без профессиональной медицинской помощи добровольцы не справятся. Врачей в городе нет. Лекарства доставляют по спискам, составленным волонтерами, но их катастрофически не хватает. Выдают по паре ампул, по несколько таблеток, этого хватит на один-два дня.

«В основном приходят сердечные, давление, успокаивающие, обезболивающие. Вроде другие препараты есть. Будем делиться со скорой помощью. Отложили уже для них, потому что медицинской помощи в городе нет», - рассказал старший волонтер по медицинской помощи Василий.

Народная милиция привезла в Рубежное хлеб, который бесплатно передают жителям луганские пекарни.

«Хлеб нам предоставили ребята из Луганска, чтобы мы доставили его в Рубежное нуждающимся людям. Мы привезли, сейчас это все пакуем по коробкам и будем раздавать людям», - сказал офицер Народной милиции ЛНР Антон Микужис.

Жители города уже забыли его вкус.

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