Свое производство: готова ли Россия обеспечить себя важными лекарствами

Как отметил глава Минздрава РФ, санкции не затронули поставку медикаментов в страну, но в нестабильных условиях процесс импортозамещения в фармакологической отрасли был ускорен.

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В апреле в России готовятся запустить производство жизненно важного препарата для людей, страдающих заболеванием щитовидной железы. Кроме того, наши предприятия могут полностью закрыть потребность в инсулине. Пока такой необходимости нет. Как заявил глава кабинета министров Михаил Мишустин - ограничения на поставку лекарств из-за границы в страну не вводились. Однако в условиях санкций процесс импортозамещения в отрасли ускорили.

Препарат для людей, страдающих заболеваниями щитовидной железы, входит в перечень жизненно-важных - одним из первых пропал с аптечных полок с началом санкционных ограничений. И хотя напрямую они не коснулись сферы лекарственных препаратов, ажиотажный спрос показал, что предложение может за ним не успеть. На помощь пришел отечественный производитель. Работу по запуску нашего аналога вели не один год.

«Это действительно, что называется, удачно сложилось для пациентов. Регистрация занимает большое время, поэтому за месяц за два, за три препараты дженерики даже нельзя зарегистрировать, если ощущается очень острый дефицит. Да, государство начало в последнее время смотреть в сторону сокращения времени регистрации, это нас настраивает на позитивную работу в этом отношении», - рассказал исполнительный директор фармацевтической компании Владимир Гречкин.

Производство отечественного аналога готовы запустить в течение месяца, начать с полумиллиона упаковок, после увеличить объем выпуска вдвое, что по словам производителей позволит полностью закрыть потребности российского рынка. Реагировать на изменения молниеносно компании не могут. Фарминдустрия работает «в долгую». Планы по развитию строят на срок от шести до девяти лет.

Общий объем российского рынка - без малого два триллиона рублей. Треть препаратов - отечественного производства и покупатели предпочитают именно их.

«Цифры сами говорят за себя. А цифра лет за 15 показывает, что доминируют препараты отечественные. Количество зависит от сезона, есть сезонный спрос, доходило до 700%. Важный момент, ряд иностранных компаний локализовали производства на территории России», - отметила руководитель Ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева.

Из списка жизненно-необходимых лекарств, более 80% Россия готова выпускать по схеме частичного производства, для половины - доступен выпуск полного цикла. И хотя пока речи об ограничениях в сфере поставки лекарственных препаратов не идет, к геополитической ситуации отрасль привязана тесно, на всех этапах от производства до логистики.

Львиная доля сырья поступает из Индии и Китая, где расположены крупнейшие площадки по их производству. И они уже начали запрашивать у российских компаний документы, подтверждающие, что заказчики не числятся в списках, попавших под западные санкции. Впрочем, собственные сырьевые площадки у России тоже есть. Одна из них расположена в северной столице и уже покрывает часть нужд отечественного рынка.

«Загрузка серьезная у нас сейчас, почти 90%, мы делаем ингредиенты для большей части фармпроизводителей готовых лекарственных средств в Российской Федерации. Есть возможности, более того, у нас есть контракты с иностранными компаниями, с иностранными предприятиями и эта работа, это партнерство, непрерывно растет», - признался директор по производству фармацевтической компании Анатолий Смирнов.

Еще одно предприятие в Санкт-Петербурге производит 1/5 всех инсулинов в стране. В случае необходимости готовы обеспечить стопроцентное покрытие российского рынка. Эксперты рынка поясняют - полная фармакологическая автономия в современном мире - задача практически невыполнимая. Условия диктует бизнес-подход - сокращение издержек. Зарубежные фармгиганты, несмотря на приостановку исследований и инвестиций, все же заверили, что поставки жизненно-необходимых препаратов не прекратят.