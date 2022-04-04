В России создадут систему онлайн-контроля доступности медицинских препаратов

Благодаря данной системе специалисты смогут отслеживать наличие достаточного запаса препаратов как внутри определенного региона, так и в целом по стране.

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В России будет создана специальная система онлайн-контроля доступности медицинских препаратов. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании по исполнению региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения, а также мониторингу лекарственного обеспечения.

«Для контроля доступности препаратов в режиме онлайн вместе с Координационным центром правительства будет создана специальная система, к ней будут подключены все главные внештатные специалисты Минздрава России по клиническим профилям», - говорится в сообщении ведомства.

Благодаря данной системе специалисты смогут отслеживать наличие достаточного запаса препаратов как внутри того или иного региона, так и в целом по стране. Чтобы не допустить снижения запасов, они будут связываться с главными специалистами регионов.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что ситуация на лекарственном рынке России на настоящий момент стабильна и все производители продолжают свою работу.