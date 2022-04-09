В Ереване у посольства США прошла акция против биолабораторий

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«Армения не для опытов!». Такой лозунг скандировали десятки людей, собравшихся у здания посольства США в Ереване.

Они выступают против возможной разработки биооружия в армянских лабораториях, которые финансирует Пентагон и требуют проведения международного мониторинга. Одни участники акции надели противогазы, а другие распылили в их сторону вещество зеленого цвета, как символ опасности.

Как заявили организаторы акции, в Армении сейчас 12 биолабораторий, из которых три действуют в Ереване.

Ранее Минобороны России раскрыло содержание документов о военно-биологической деятельности США на Украине. Их нашли в секретных лабораториях, после того, как оттуда сбежали американские специалисты. Бумаги свидетельствуют о проведении опытов с возбудителями сибирской язвы, чумы, холеры, дифтерии и других патогенов. Всего на эту работу США потратили более 200 миллионов долларов.

Также в военном российском ведомстве рассказали, что под контролем Пентагона на сегодняшний день находится 336 биологических лабораторий в 30 государствах вне национальной юрисдикции, включая порядка 60 объектов на приграничных с РФ и КНР территориях.