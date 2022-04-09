Великобритания поставит на Украину 120 единиц бронетехники и новые противокорабельные ракетные комплексы

Об этом власти страны заявили после встречи премьера Бориса Джонсона и украинского лидера Владимира Зеленского.

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Великобритания планирует направит Украине 120 единиц бронетехники и новых противокорабельных ракетных комплексов. Об этом заявили на Даунинг-стрит после встречи премьер-министра страны Бориса Джонсона с украинским лидером Владимиром Зеленским в Киеве.

«Премьер-министр выделил новую военную помощь в виде 120 единиц бронетехники и новых противокорабельных ракетных комплексов, чтобы поддержать Украину», - сообщили в резиденции главы британского правительства, передает РИА Новости.

Также утверждается, что вооружение станет дополнением к объявленной накануне поставке военной технике на сумму 100 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Словакия передала Украине ракетно-зенитный комплекс С-300. Утверждалось, что информацию подтвердил глава словацкого правительства Эдуард Хегер.

Кроме того, несколькими днями ранее появилась информация о том, что Вашингтон пытается организовать поставки Киеву военной техники советского производства, принадлежащей странам, которые ранее закупали вооружение у Советского Союза.