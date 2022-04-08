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СМИ узнали, что США ищут в Европе советское оружие для отправки на Украину

Анна Назайкина
08:18 08.04.2022
Утверждается, что Соединенные Штаты просят страны, закупающие оружие у России, передать часть своего арсенала для поддержки вооруженных сил Украины.
СМИ узнали, что США ищут в Европе советское оружие для отправки на Украину
© Фото: CC BY-SA 4.0, Wikimedia
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Вашингтон пытается организовать поставки Киеву военной техники советского производства, принадлежащей странам, которые ранее закупали вооружения у Советского Союза, передает телеканал BFM TV. По информации издания, американские представители посетили Кипр с предложением уступить российские вооружения в обмен на эквивалентное американское оружие.

«Особенный интерес вызывают два типа зенитных систем: Тор-М1, на котором размещена ракетная система С-300, и Бук-М2», - говорится в материале.

Поиски такой техники телеканал объясняет тем, что оно уже находится на вооружении украинской армии и, следовательно, в специальной подготовке бойцов ВСУ не будет необходимости.

«В начале марта Польша объявила об отправке на Украину МиГ-29, но затем отказалась от этой идеи. Взамен этих самолетов США предлагали поставить истребители F-16», - отмечает телеканал.

СМИ обращает внимание, что в начале недели Чехия отправила на Украину пять танков Т-72 советского образца, а также БМП, бронетранспортеры и гаубицы. Вашингтон продолжают оснащать Киев противотанковым вооружением - Штаты выделили 100 миллионов долларов на поставку Javelin, утверждает BFM.

Ранее стало известно, что Сенат Соединенных Штатов одобрил законопроект о ленд-лизе для Украины. Документом предполагается расширение возможностей по ускоренному предоставлению Киеву вооружения. В МИД РФ заявили, что Штаты и Североатлантический альянс давно готовились накачивать Украину оружием. А в Кремле подчеркнули, что такие действия будут иметь негативный эффект на переговорах между Москвой и Киевом.

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