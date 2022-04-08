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СМИ: Словакия тайком передала Украине ракетно-зенитный комплекс С-300

Виктория Ивашечкина
15:25 08.04.2022
Утверждается, что соответствующую информацию подтвердил глава словацкого правительства.
СМИ: Словакия тайком передала Украине ракетно-зенитный комплекс С-300
© Фото: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
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Словакия передала Украине ракетно-зенитный комплекс С-300. Об этом сообщило сетевое издание Noviny, ссылаясь на телеканал Markiza. 

«Система ПВО С-300 тайком в течение последних двух дней была доставлена из Словакии на Украину», - приводит портал заявление из эфира.

Утверждается, что данную информацию также подтвердил глава словацкого правительства Эдуард Хегер.

«Словакия на основе просьбы Украины о помощи при самообороне в смысле статьи 51 Хартии в качестве дара передала Украине систему ПВЛ С-300», - заявил он.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Вашингтон пытается организовать поставки Киеву военной техники советского производства, принадлежащей странам, которые ранее закупали вооружения у Советского Союза.

При этом поиски такой техники телеканал объясняет тем, что оно уже находится на вооружении украинской армии и, следовательно, в специальной подготовке бойцов ВСУ не будет необходимости.

Как уточнялось, поиски такой техники связаны с тем, что оно уже находится на вооружении украинской армии и, следовательно, в специальной подготовке бойцов ВСУ не будет необходимости.

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