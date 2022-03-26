YouTube заблокировал видео брифинга Министерства обороны России

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Видеохостинг YouTube наложил блокировку на видео, где демонстрировалось заседание Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию на Украине. Причины блокировки озвучены не были.

Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию на Украине Министерства обороны РФ занимается организацией помощи мирным жителям в опасных районах.

На блокировку отреагировали в Роскомнадзоре. В службе потребовали от видеохостинга вернуть доступ к записи и объяснить причины блокировки видео.

«Действия администрации YouTube нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры, направленной против всего российского», - отметили в Роскомнадзоре.

Ранее видеохостинг по просьбе министерства обороны Великобритании заблокировал канал пранкеров Вована и Лексуса, на котором они общались с главой военного ведомства. Это не единственный эпизод борьбы YouTube с российскими СМИ и журналистами - до этого хостинг без объяснения причин заблокировал каналы большинства российских телеканалов, в том числе «Звезды».